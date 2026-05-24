В дорогой для жизни Новой Зеландии обнаружили проблему для граждан РФ: речь идет о выплатах

У россиян, проживающих в Новой Зеландии, возникли сложности с получением российских пенсий. Причиной этому послужили проблемы с банковскими переводами. Об этом предупредил Посол России в Веллингтоне Станислав Кранс.
«С 2022 года, когда нас стали отрезать от международной банковской системы, возникли проблемы с платежами», — напомнил посол в беседе с РИА Новости.
Собеседник агентства привел в пример статистику Новой Зеландии. Так, примерно год назад в стране проживали 360 российских пенсионеров. По разным причинам они переехали в Новую Зеландию и продолжают получать пенсию из России.
В результате пенсионеры не получают достаточных средств для жизни в такой дорогой для жизни стране, как Новая Зеландия, подчеркнул дипломат.
Ранее власти Новой Зеландии расширили список антироссийских санкций, затронув 23 гражданина, 13 предприятий и 100 морских судов.