В Хабаровске 24 мая ожидается тёплая погода без существенных осадков

В Хабаровске 24 мая 2026 года ожидается комфортная весенняя погода. Опасных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице день пройдёт без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от 11 до 13 градусов выше нуля. Днём столбик термометра поднимется до 21−23 градусов тепла. Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду.
В южных районах края местами возможен кратковременный дождь. Ночные температуры составят от 8 до 13 градусов тепла, дневные — от 18 до 23 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный, 6−11 метров в секунду. Любителям загородных поездок стоит захватить с собой зонт, хотя дожди будут непродолжительными и пройдут не повсеместно.
В центральных районах существенных осадков не ожидается. Исключение — Хабаровский, Нанайский и Верхнебуреинский районы, где днём местами пройдёт кратковременный дождь. Ночью температура составит от 2 до 12 градусов тепла, днём воздух прогреется до 16−23 градусов. Ветер южных направлений, 5−12 метров в секунду.
В северных районах края сохранится сухая погода. Ночные температуры — от нуля до 12 градусов тепла, дневные — от 10 до 24 градусов. Ветер восточных направлений, 4−12 метров в секунду. Такие условия вполне располагают к прогулкам и работам на приусадебных участках.
