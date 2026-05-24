В ЛДПР предложили обнулить НДС на продукты первой необходимости

Как заявил ТАСС Слуцкий, в последние годы для многих семей даже базовые продукты становятся все менее доступными. По его словам, официальная статистика не отражает реальную ситуацию с доходами граждан. «Если убрать несколько самых богатых регионов страны, средний доход россиян снижается примерно до 60 тыс. рублей, при этом цены на продукты продолжают расти быстрее инфляции. Люди жалуются, что денег становится все меньше и меньше, а значительная часть дохода уходит на еду», — добавил парламентарий.