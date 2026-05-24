В ЛДПР предложили обнулить НДС на продукты первой необходимости

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект о введении нулевой ставки НДС на основные продукты питания, детское питание и товары для детей. Документ, направленный на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.
Поправки предлагается внести в статью 164 Налогового кодекса РФ. Для этих категорий товаров действует льготная ставка НДС в размере 10%, законопроектом предлагается полностью обнулить налог.
Согласно инициативе, нулевая ставка НДС предусматривается на хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочную продукцию, яйца, сахар, соль, крупы, муку, макароны, овощи, фрукты, мясо, рыбу, продукты детского и диабетического питания, а также перечень других социально значимых товаров. При этом льгота не будет распространяться на деликатесную продукцию, отдельные мясные изделия, дорогие виды рыбы и пальмовое масло.
Также предлагается обнулить НДС на детские товары, включая одежду и обувь, коляски, игрушки, школьные принадлежности, детскую мебель, автокресла, бутылочки, соски, подгузники и пеленки.
Как заявил ТАСС Слуцкий, в последние годы для многих семей даже базовые продукты становятся все менее доступными. По его словам, официальная статистика не отражает реальную ситуацию с доходами граждан. «Если убрать несколько самых богатых регионов страны, средний доход россиян снижается примерно до 60 тыс. рублей, при этом цены на продукты продолжают расти быстрее инфляции. Люди жалуются, что денег становится все меньше и меньше, а значительная часть дохода уходит на еду», — добавил парламентарий.
По мнению лидера ЛДПР, предлагаемая мера позволит снизить конечную стоимость социально значимых товаров и поддержать семьи с детьми, пенсионеров и малообеспеченных граждан.