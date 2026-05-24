Покупателям объяснили, что будет, если съесть продукты до оплаты

Аналитик Хрулев: открытие товара до оплаты магазин может расценить как хищение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Многие покупатели открывают товар в магазине до кассы, считая это безобидным. Однако юристы предупреждают: в некоторых случаях это может быть расценено как хищение. О том, где проходит граница, агентству «Прайм» рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

«Если покупатель открыл бутылку воды, сохранил упаковку, предъявил её на кассе и оплатил, ситуация остается бытовой. Если съел товар, спрятал упаковку и попытался уйти — это основание говорить о мелком хищении по статье 7.27 КоАП», — пояснил эксперт.

Особенно аккуратно стоит быть с весовыми товарами: их нужно сначала взвесить, а потом употреблять. Иначе цена не сможет быть корректно определена. Магазин вправе вызвать полицию, если сочтет товар похищенным.

Главное правило: взяли товар до кассы — сохраните упаковку, предъявите ее при расчете и оплатите до выхода из магазина. При конфликте лучше сразу предложить оплату, заключил Хрулев.