Эксперт Сафонов рассказал, какой может быть средняя пенсия IT-специалистов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Средний размер пенсии IT-специалистов в России может составить почти 25 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Средняя пенсия IT-специалистов может составить 24 818 рублей. Такая сумма выходит при ежемесячной зарплате в размере 90 тыс. рублей, 97 пенсионных баллов и максимальном стаже 43 года», — сказал Сафонов.
Он отметил, что при минимальном стаже (38 лет) средний размер пенсионного обеспечения составит 23 047 рублей и 85 пенсионных баллов.
Что касается минимального размера средней пенсии, то она будет варьироваться в пределах 18,5 тыс. — 19,7 тыс. рублей. Как пояснил Сафонов, такая сумма получится при зарплате 60 тыс. рублей в месяц и стаже 38−43 лет.