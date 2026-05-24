Эксперт Сафонов рассказал, какой может быть средняя пенсия IT-специалистов

Профессор Финансового университета при правительстве отметил, что она может составить почти 25 тыс. рублей.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Средний размер пенсии IT-специалистов в России может составить почти 25 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Средняя пенсия IT-специалистов может составить 24 818 рублей. Такая сумма выходит при ежемесячной зарплате в размере 90 тыс. рублей, 97 пенсионных баллов и максимальном стаже 43 года», — сказал Сафонов.

Он отметил, что при минимальном стаже (38 лет) средний размер пенсионного обеспечения составит 23 047 рублей и 85 пенсионных баллов.

Что касается минимального размера средней пенсии, то она будет варьироваться в пределах 18,5 тыс. — 19,7 тыс. рублей. Как пояснил Сафонов, такая сумма получится при зарплате 60 тыс. рублей в месяц и стаже 38−43 лет.