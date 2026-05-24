Дуров пришел в ужас после иска Техаса к WhatsApp*: «Лгут о защите переписки»

Основатель Telegram Павел Дуров назвал систему шифрования в мессенджере WhatsApp* «крупнейшим обманом» и обвинил сервис в том, что он «продал приватность» пользователей. Так Дуров отреагировал на новость о подаче иска властями Техаса против WhatsApp* за введение в заблуждение относительно конфиденциальности.
«Штат Техас подал в суд на WhatsApp* за ложь пользователям о конфиденциальности — потому что сотрудники WhatsApp* имеют доступ к “практически всем” личным сообщениям», — написал Дуров в Telegram-канале.
Ранее Дуров уже критиковал мессенджер. Например он заявлял, что миллиарды пользователей мессенджера введены в заблуждение ложными обещаниями о полной защите переписки.
По словам основателя Telegram, верящие в безопасность WhatsApp* — «полные глупцы».
