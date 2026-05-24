В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака

РИА Новости: Останина предложила отменить пошлину за регистрацию брака.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 350 рублей за регистрацию брака, включая выдачу свидетельства, соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Изменения в случае их одобрения будут внесены в Налоговый кодекс России.

«Законопроектом предлагается установить, что физические лица освобождаются от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства», — говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что внесение соответствующих изменений обусловлено нынешней повесткой государственной демографической политики, направленной на укрепление института семьи, защиту и сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«Создание семьи является естественным процессом, который не должен подвергаться излишнему государственному регулированию, в особенности взиманию сборов и налогов, так как имеются риски нарушения баланса между частными и публичными интересами, создания искусственных барьеров, препятствующих воспроизводству нации», — подчеркивается в тексте документа.