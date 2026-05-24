Экс-принц Эндрю попал в новый скандал: спустя 24 года его обвинили в домогательствах

Британская полиция проверяет сведения о возможном громком инциденте с участием бывшего Герцога Йоркского Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Как пишет The Sunday Times со ссылкой на источники, речь идет о случае «неподобающего поведения» в отношении женщины.
Предполагается, что инцидент произошел в 2002 году на престижных скачках в Аскоте недалеко от Лондона.
Как сообщает издание, соответствующее заявление было подано в полицию долины Темзы.
Накануне стало известно, что полиция начала расследование в отношении принца Эндрю по подозрению в совершении преступлений сексуального характера. Поводом для этого стало заявление женщины. Она утверждала, что в 2010 году была привезена осужденным за педофилию скандальным финансистом Джеффри Эпштейном в резиденцию Royal Lodge на территории Виндзорского замка. Там, по ее словам, у нее был сексуальный контакт с принцем Эндрю.