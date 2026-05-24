В России могут обнулить НДС: на какие товары это распространится

В России предложили ввести нулевую ставку НДС на ряд социально значимых товаров. Законопроект подготовили депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.
Речь идет о базовых продуктах первой необходимости, детском и диабетическом питании. Отдельно законопроект предусматривает обнуление НДС на детские товары, включая одежду и обувь, коляски, школьные принадлежности, мебель, а также предметы ухода за детьми.
«Цены на продукты продолжают расти. Люди жалуются, что денег становится меньше, а значительная часть дохода уходит на еду», — сказал депутат в интервью ТАСС.
Слуцкий считает, что предлагаемая мера окажет поддержку семьям с детьми, пенсионерам и гражданам с низким уровнем дохода.
