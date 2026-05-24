Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России могут обнулить НДС: на какие товары это распространится

В Госдуме хотят обнулить НДС на продукты первой необходимости и детское питание.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ввести нулевую ставку НДС на ряд социально значимых товаров. Законопроект подготовили депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Речь идет о базовых продуктах первой необходимости, детском и диабетическом питании. Отдельно законопроект предусматривает обнуление НДС на детские товары, включая одежду и обувь, коляски, школьные принадлежности, мебель, а также предметы ухода за детьми.

«Цены на продукты продолжают расти. Люди жалуются, что денег становится меньше, а значительная часть дохода уходит на еду», — сказал депутат в интервью ТАСС.

Слуцкий считает, что предлагаемая мера окажет поддержку семьям с детьми, пенсионерам и гражданам с низким уровнем дохода.

Ранее KP.RU сообщал, что в России действуют налоговые льготы для пенсионеров, которые освобождают граждан от оплаты налогов за часть недвижимого имущества. По словам экс-сенатора Ольги Епифановой, россиянин вправе сам выбрать объект.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше