Секретная служба в США нейтрализовала мужчину, открывшего стрельбу у Белого дома

Секретная служба в Соединенных Штатах нейтрализовала мужчину, который открыл огонь у Белого дома. Об этом в субботу, 23 мая, сообщил телеканал Fox News.

— Он три раза выстрелил в сторону Белого дома, и сотрудники секретной службы США открыли ответный огонь. Мы не знаем, сколько выстрелов они сделали, его нейтрализовали, — рассказали в эфире.

Уточняется, что подозреваемого госпитализировали. Американский президент Дональд Трамп находится в безопасности.

Ранее сообщалось, что снаружи Белого дома в Вашингтоне были слышны выстрелы, около 20−30, прессе велели проследовать в зал для брифингов.

4 мая журналист Newsmax Джеймс Розен сообщил, что несколько выстрелов раздались в районе Белого дома в Вашингтоне. Журналистка CNBC Меган Касселла в личном блоге также добавила, что представителей СМИ оперативно эвакуировали с Северной лужайки в комнату для брифингов.

25 апреля Дональд Трамп также сообщил о задержании мужчины, который стрелял на мероприятии в Вашингтоне. Американского лидера вывели с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома.

