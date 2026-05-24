В Хабаровском крае за сутки в ДТП пострадали четыре человека, включая велосипедиста

За прошедшие сутки на дорогах Хабаровского края зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили четыре человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, среди зафиксированных аварий — одно столкновение, один наезд на велосипедиста и два наезда на пешеходов. Погибших, к счастью, нет. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
Всего за сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 375 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 18 водителей. Пятеро из них попались в Хабаровске. Нетрезвые водители привлечены к ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, статье 12.26 КоАП РФ и статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
За непредоставление преимущества пешеходам на переходах к ответственности привлекли 19 водителей. Одиннадцать из этих нарушений зафиксированы в краевой столице. Сами пешеходы также нарушали правила — 22 человека привлечены по статье 12.29 КоАП РФ, шестеро из них в Хабаровске.
Кроме того, выявлены 20 водителей, не имеющих или лишённых права управления транспортными средствами. Три таких случая произошли в Хабаровске. Все нарушители привлечены к административной ответственности.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru