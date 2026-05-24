В ОП предложили сделать 1 сентября выходным

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. День знаний — 1 сентября — в России надо сделать выходным днем, а 1 мая — День Весны и Труда — рабочим. Такое мнение высказала ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова.
«На мой взгляд, в России действительно стоило бы сделать выходным днем 1 сентября. Было бы правильно, чтобы у родителей была возможность не отпрашиваться с работы, а спокойно провести 1 сентября вместе с ребенком и поддержать его в начале учебного пути», — сказала Голышенкова.
Она отметила, что для многих семей 1 сентября — очень важная дата. «Родители провожают детей в школу, помогают им настроиться на новый учебный год, разделяют с ними волнение и радость этого дня», — сказала она.
Вместе с тем, по мнению эксперта, 1 мая можно было сделать рабочим днем. «Я считаю, что 1 мая — это, прежде всего, день Труда, и его важно провести на рабочем месте. Одновременно трудовые коллективы могут организовать внутрикорпоративные и внутрипроизводственные праздники как часть рабочего времени», — сказала Голышенкова.
По ее словам, только так удастся вернуть истинное значение этого праздника, иначе оно растворяется, и люди занимаются чем угодно или ничем. Голышенкова отметила, что предложение сделать 1 мая рабочим днем и проведение традиционных маевок в это день не исключают друг друга. «Маевки, будь то майские демонстрации или субботники, могут проводиться независимо от того, является ли 1 мая выходным или рабочим днем», — считает член ОП.
Касаясь идеи сделать понедельник после Пасхи выходным, она отметила, что необходимости в этом нет. «В нашей стране действительно много верующих, которые посещают ночную пасхальную службу, а затем весь воскресный день посвящают празднику. Однако, если говорить именно о понедельнике, то, на мой взгляд, ничто не мешает верующим спокойно выходить на работу. Поэтому необходимости делать понедельник после Пасхи отдельным выходным днем я не вижу», — сказала Голышенкова.
О праздничных днях.
Согласно статьи 6 Трудового кодекса страны органам государственной власти субъектов РФ предоставляется право устанавливать дополнительные нерабочие (праздничные) дни. Впервые в 2026 году жители Крыма получили дополнительной выходной в понедельник после Пасхи.
Все праздничные нерабочие даты перечислены в статье 112 Трудового кодекса РФ. Всего таких дат восемь.