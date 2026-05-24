«Процессы уже шли»: Екатерина Волкова сообщила, что ей удалили новообразование

Актрису Екатерину Волкову прооперировали в столице. Она сообщила, что ей удалили новообразование. Артистка призвала женщин следить за своим здоровьем и каждый год проходить осмотры и сдавать анализы.
— Операция позади, все прошло штатно, чувствую себя нормально. Новообразование удалили, детали опущу. Я из тех людей, кого в медучреждение не затащить, пока ничего не заболит. Когда я наконец собралась и прошла базовое обследование, оказалось, что нашли кое-что в одном месте, и еще кое-что в другом. Все решаемо, не фатально, но факт остается фактом, без симптомов процессы уже шли. Призываю всех женщин раз в год приходить к гинекологу, делать УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза, сдавать базовые анализы. Берегите себя, — написала Волкова в Telegram-канале.
Звезда добавила, что к здоровью членов своей семьи относится очень трепетно. Если ее дочь почувствовала недомогание, то она сразу едет с ней в больницу или консультируется со специалистами до приема. Также актриса поступает и со своими домашними питомцами.
По словам Волковой, она всегда считала себя «железной», обесценивая свое здоровье. Однако операция заставила ее пересмотреть свои взгляды.
Екатерина Волкова, которую уволили из Театра комедии, 12 мая сообщила, что теперь она служит в Театре сатиры. В опубликованном в Сети видео артистка показала трудовую книжку и потанцевала на фоне здания учреждения.