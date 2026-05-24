«Процессы уже шли»: Екатерина Волкова сообщила, что ей удалили новообразование

— Операция позади, все прошло штатно, чувствую себя нормально. Новообразование удалили, детали опущу. Я из тех людей, кого в медучреждение не затащить, пока ничего не заболит. Когда я наконец собралась и прошла базовое обследование, оказалось, что нашли кое-что в одном месте, и еще кое-что в другом. Все решаемо, не фатально, но факт остается фактом, без симптомов процессы уже шли. Призываю всех женщин раз в год приходить к гинекологу, делать УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза, сдавать базовые анализы. Берегите себя, — написала Волкова в Telegram-канале.