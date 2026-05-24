Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии с 1 июня

РИА Новости: с июня прибавку получат сразу несколько категорий пенсионеров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В России с 1 июня прибавку к пенсии получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, была установлена первая группа инвалидности и пенсионерам, которые в мае подали заявление о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«С июня прибавку получат сразу несколько категорий пенсионеров. По двум из четырех оснований может потребоваться заявление с подтверждающими документами, остальные начисления Социальный фонд России делает без обращения, по имеющимся данным», — сказал Говырин.

Депутат отметил, что первое основание касается граждан, которым в мае исполнилось 80 лет.

«Автоматически удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 9 584,69 рублей до 19 169,38 рублей. Дополнительно начисляется надбавка на уход 1 413,86 рублей ежемесячно. Совокупный прирост составит 10 998,55 рублей, увеличенная сумма приходит уже в июньской выплате», — сообщил он.

По словам парламентария, второе основание относится к пенсионерам, которым в мае впервые установили первую группу инвалидности.

«Фиксированная выплата удваивается по тому же механизму до 19 169 рублей 38 копеек, надбавка на уход также назначается автоматически. Перерасчет идет по данным медико-социальной экспертизы, поступающим в Социальный фонд напрямую», — добавил Говырин.

Третье основание, как рассказал депутат, возникает у пенсионеров, которые в мае подали в Социальный фонд заявление о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев.

«К ним относятся дети до 18 лет, совершеннолетние дети-студенты очной формы до 23 лет, дети-инвалиды, а также братья, сестры, внуки и другие нетрудоспособные члены семьи в соответствии со статьей 10 ФЗ-400. За каждого иждивенца начисляется треть фиксированной выплаты, то есть 3194,90 рублей. Учитывается до трех иждивенцев, совокупная прибавка способна достигать 9584,70 рублей», — подчеркнул он.

По словам Говырина, четвертое основание появляется у неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности, у которых в мае подтвержден стаж не менее 30 лет работы по профессиям и должностям из перечня правительства РФ.

«Фиксированная выплата повышается на 25%, что в 2026 году дает 2396,17 рублей дополнительно к ежемесячной пенсии. Если сведения о стаже уже есть в системе персонифицированного учета Социального фонда, перерасчет идет без заявления по части 5.3 статьи 23 ФЗ-400. Если данных в системе нет, потребуется обратиться в фонд с трудовой книжкой и архивными справками», — заключил парламентарий.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше