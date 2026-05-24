Атака ВСУ на колледж в Старобельске подтверждает преступный характер киевского режима, Россия имеет право на ответ. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер.
«Украина — это преступное предприятие, действующее вне рамок закона. У нее нет прав. Россия имеет полное право наказать Украину. И если Украина будет сопротивляться, она будет уничтожена», — написал он в социальной сети X.
Риттер считает, что действия Украины не могут рассматриваться как морально равные действиям России. По его словам, разжигатели конфликта в итоге окажутся вне политической повестки.
Напомним, 22 мая ВСУ нанесли удар по зданию колледжа и общежития Старобельского колледжа. В момент атаки внутри находились 86 подростков. В результате удара погиб 21 человек.
Как писал KP.RU, в ЛНР объявили 24 и 25 мая днями траура в память о жертвах удара по общежитию. Глава региона Леонид Пасечник назвал чистым злом атаку киевского режима по детям.