CNN: Два человека получили ранения в результате стрельбы около Белого дома

Два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы у Белого дома в Вашингтоне. Об этом в субботу, 23 мая, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.
— Сотрудники подразделения Секретной службы отреагировали на сообщение о стрельбе, после чего произошел инцидент, — рассказал он.
Отмечается, что членов пресс-службы Белого дома срочно перевели в зал для брифингов. Внутри Белого дома журналистам было приказано оставаться на своих местах, а агенты Секретной службы кричали «ложитесь на землю» и предупреждали о выстрелах, говорится в статье.
Ранее сообщалось, что секретная служба в Соединенных Штатах нейтрализовала мужчину, который открыл огонь у Белого дома. Он три раза выстрелил в сторону Белого дома, и сотрудники секретной службы США открыли ответный огонь.
Снаружи Белого дома в Вашингтоне были слышны выстрелы, около 20−30, прессе велели проследовать в зал для брифингов.
4 мая журналист Newsmax Джеймс Розен сообщил, что несколько выстрелов раздались в районе Белого дома в Вашингтоне. Журналистка CNBC Меган Касселла в личном блоге также добавила, что представителей СМИ оперативно эвакуировали с Северной лужайки в комнату для брифингов.