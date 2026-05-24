Военный оркестр штаба ВВО разучил новую программу для «Амурских волн»

Военный оркестр штаба Восточного военного округа завершил подготовку к XIV международному военно-музыкальному фестивалю «Амурские волны», который уже стал визитной карточкой Хабаровска. Музыканты обещают свежую программу, в которой уместятся и марши, и классическая духовая музыка, и джаз, и народные мелодии, и эстрадные номера.