Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный оркестр штаба ВВО разучил новую программу для «Амурских волн»

Фестиваль продлится с 25 по 31 мая и соберёт коллективы со всей страны.

Военный оркестр штаба Восточного военного округа завершил подготовку к XIV международному военно-музыкальному фестивалю «Амурские волны», который уже стал визитной карточкой Хабаровска. Музыканты обещают свежую программу, в которой уместятся и марши, и классическая духовая музыка, и джаз, и народные мелодии, и эстрадные номера.

Фестиваль продлится с 25 по 31 мая и соберёт коллективы со всей страны. В Хабаровск приедут Центральный военный оркестр Министерства обороны, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени Халилова, военные оркестры Московского и Южного военных округов, Тихоокеанского флота и штаба Восточного округа Росгвардии. Компанию взрослым музыкантам составит детско-юношеской духовой оркестр «Амуркестр».

Сольные концерты пройдут на главных сценах города — в Городском дворце культуры, Доме офицеров ВВО, Краевом Дворце дружбы «Русь» и Хабаровской краевой филармонии. Но самое зрелищное, как всегда, оставят для открытых площадок. Жителей и гостей Хабаровска ждут дефиле-представления оркестров на площади Славы перед Спасо-Преображенским кафедральным собором.

Завершится фестиваль 31 мая традиционным марш-парадом по центральной улице города.