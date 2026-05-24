Военный оркестр штаба ВВО разучил новую программу для «Амурских волн»

Военный оркестр штаба Восточного военного округа завершил подготовку к XIV международному военно-музыкальному фестивалю «Амурские волны», который уже стал визитной карточкой Хабаровска. Музыканты обещают свежую программу, в которой уместятся и марши, и классическая духовая музыка, и джаз, и народные мелодии, и эстрадные номера.
Фестиваль продлится с 25 по 31 мая и соберёт коллективы со всей страны. В Хабаровск приедут Центральный военный оркестр Министерства обороны, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени Халилова, военные оркестры Московского и Южного военных округов, Тихоокеанского флота и штаба Восточного округа Росгвардии. Компанию взрослым музыкантам составит детско-юношеской духовой оркестр «Амуркестр».
Сольные концерты пройдут на главных сценах города — в Городском дворце культуры, Доме офицеров ВВО, Краевом Дворце дружбы «Русь» и Хабаровской краевой филармонии. Но самое зрелищное, как всегда, оставят для открытых площадок. Жителей и гостей Хабаровска ждут дефиле-представления оркестров на площади Славы перед Спасо-Преображенским кафедральным собором.
Завершится фестиваль 31 мая традиционным марш-парадом по центральной улице города.