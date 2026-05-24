На Западе признали страх от совместных учений Москвы и Минска: «Четкий сигнал»

Совместные ядерные учения России и Белоруссии стали четким сигналом для Запада в условиях обострения отношений с Москвой. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
«Поступление на вооружение все большего числа этих ракет — в том числе на атомных подводных лодках проекта “Ясень”, дальность которых практически безгранична, — будет иметь очень серьезные последствия для способности Вооруженных сил России наносить удары тактическим ядерным оружием», — следует текст материала.
В статье подчеркивается, что в ходе испытаний были задействованы шесть различных типов снарядов, обладающих ядерным потенциалом. Особое внимание авторы уделяют гиперзвуковой крылатой ракете «Циркон».
Военный эксперт Юрий Кнутов ранее сообщил, что ракету «Циркон» зовут убийцей авианосцев из-за неуязвимости.
Напомним, что учения по применению ядерных сил при угрозе агрессии прошли в Вооруженных силах РФ с 19 по 21 мая. Как подчеркнул президент Владимир Путин, Россия не намерена ввязываться в гонку вооружений.