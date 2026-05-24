В России с 1 июня повысят пенсии нескольким категориям граждан: кому ожидать прибавку

В России с 1 июня несколько категорий граждан получат увеличенные пенсионные выплаты. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
Выплаты удвоят гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет, пенсионерах с впервые установленной I группой инвалидности. На треть поднимут пенсию тем, кто подал заявление на перерасчет из-за появления нетрудоспособных иждивенцев.
Прибавка предусмотрена также для неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности и имеющих подтвержденный стаж не менее 30 лет по установленным профессиям. В этом случае фиксированная выплата увеличивается на 25%.
Говырин уточнил, что часть перерасчетов Соцфонд проводит автоматически, опираясь на имеющиеся данные. Однако в ряде случаев требуется подача заявления и подтверждающих документов.
Ранее KP.RU сообщал, что часть российских пенсионеров в июне получит выплаты раньше срока из-за празднования Дня России и длинных выходных с 12 по 14 июня. Социальный фонд перечислит средства в последний рабочий день перед праздниками.