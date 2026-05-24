Котяков: размер маткапитала в ближайшие годы превысит 1 млн рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Размер материнского капитала в России в ближайшие годы превысит 1 млн рублей, индексация происходит ежегодно. Об этом сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Материнский капитал ежегодно индексируется, и в ближайшие годы он уже превысит отметку в 1 млн рублей. Это, я думаю, очень значимая поддержка, позволяющая в том числе участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения жилья», — сказал Котяков.
Он также подчеркнул, что многодетные семьи при рождении третьего ребенка могут получить еще 450 тыс. рублей для погашения ипотеки.
