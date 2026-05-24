В Минздраве России рассказали, какой вид рака постепенно молодеет

Рак предстательной железы постепенно молодеет. Об этом рассказал главный уролог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского урологического центра Дмитрий Пушкарь.
— Отдельным вопросом является раннее выявление рака предстательной железы. Мы видим, что это заболевание постепенно «молодеет», поэтому своевременная диагностика становится все более важной, — цитирует его РИА Новости.
Врач рекомендовал мужчинам после 40 лет хотя бы один раз пройти профилактический осмотр у уролога, чтобы оценить факторы риска, семейный анамнез и определить оптимальную частоту дальнейшего наблюдения.
