В Хабаровском крае за сутки потушили 61 пожар, на дорогах пострадали четыре человека

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, из 61 пожара 18 произошли в жилом секторе, ещё 43 — на прочих объектах. Для борьбы с огнём привлекались 854 человека и 244 единицы техники. Кроме того, за сутки на территории края зарегистрировано 77 термических аномалий, что свидетельствует о сохраняющейся высокой пожарной опасности в регионе.