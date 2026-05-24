В Хабаровском крае за сутки потушили 61 пожар, на дорогах пострадали четыре человека

За минувшие сутки в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не произошло. Пожарные расчёты ликвидировали 61 техногенное возгорание. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, из 61 пожара 18 произошли в жилом секторе, ещё 43 — на прочих объектах. Для борьбы с огнём привлекались 854 человека и 244 единицы техники. Кроме того, за сутки на территории края зарегистрировано 77 термических аномалий, что свидетельствует о сохраняющейся высокой пожарной опасности в регионе.
На дорогах края зафиксировано четыре дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий пострадали четыре человека, погибших нет. Пожарно-спасательные подразделения привлекались на ликвидацию последствий ДТП четыре раза.
По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 24 мая опасных метеорологических явлений не прогнозируется. На реках края преобладает спад уровней воды. Подтоплена пойма Амура у села Богородское, а также рек Бурея, Хор и Амгунь на глубину от 0,4 до 1,1 метра. У Хабаровска уровень Амура держится около нормы, в течение двух суток ожидается спад на 3−5 сантиметров.
Радиационный фон в крае колеблется от 0,09 до 0,13 микрозивертов в час, что в пределах естественных фоновых значений. На территории региона действуют 59 постов радиационного контроля в 17 муниципальных образованиях.
На предприятиях, обслуживаемых военизированной горноспасательной частью, аварий не произошло. Всего на дежурстве в крае находится 607 человек и 200 единиц техники.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru