Мошенники начали добавлять жертв в чаты с рекламой «гарантированного» заработка

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Дистанционные мошенники стали внедрять новые схемы, в ходе которых добавляют жертв в закрытые чаты с обещаниями «гарантированного» заработка от инвестиций. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
Аферист сначала в Telegram добавляет потенциальную жертву в закрытый канал. Там публикуется реклама якобы гарантированного заработка от вложений и невероятной доходности. При этом отмечается, что вложить можно любую, даже небольшую сумму денег, при этом доход будет гораздо выше. Громкие обещания вводят людей в заблуждение. Они соглашаются и делают вложения, но не получают ожидаемой прибыли.
Мошенники начинают под различными предлогами требовать с людей пополнения счета, тем самым выманивая и похищая их деньги.
В МВД в связи с распространением этой схемы призывают не поддаваться на обещания легкого заработка с высоким процентом.