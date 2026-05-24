Мошенники начали добавлять жертв в чаты с рекламой «гарантированного» заработка

Аферист сначала в Telegram добавляет потенциальную жертву в закрытый канал. Там публикуется реклама якобы гарантированного заработка от вложений и невероятной доходности. При этом отмечается, что вложить можно любую, даже небольшую сумму денег, при этом доход будет гораздо выше. Громкие обещания вводят людей в заблуждение. Они соглашаются и делают вложения, но не получают ожидаемой прибыли.