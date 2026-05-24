Число возможных жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 200 человек

Предполагаемое число погибших от вируса Эбола в ДР Конго уже превышает отметку в 200 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства связи и по делам СМИ.
«Зарегистрировано 204 случая смерти, предположительно вызванных вирусом, и 867 предположительных случаев заражения», — говорится в сообщении.
Как сообщают официальные источники, в настоящее время эпидемия охватила три провинции — Итури, Северное Киву и Южное Киву. Лабораторно установлены 10 летальных случаев и 91 случай заболевания.
Эпицентр вспышки приходится на приграничную с Угандой провинцию Итури. Там зафиксирован один случай смерти и пять вероятных случаев инфицирования.
Возбудителем нынешней вспышки стал штамм вируса Эбола-Бундибугио. Его впервые обнаружили в Уганде осенью 2007 года.
Как ранее писал KP.RU, в зоне риска заражения вирусом Эбола в Африке находятся примерно 300 россиян.