Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число возможных жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 200 человек

Эпицентр вспышки Эболы приходится на провинцию Итури.

Источник: Комсомольская правда

Предполагаемое число погибших от вируса Эбола в ДР Конго уже превышает отметку в 200 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства связи и по делам СМИ.

«Зарегистрировано 204 случая смерти, предположительно вызванных вирусом, и 867 предположительных случаев заражения», — говорится в сообщении.

Как сообщают официальные источники, в настоящее время эпидемия охватила три провинции — Итури, Северное Киву и Южное Киву. Лабораторно установлены 10 летальных случаев и 91 случай заболевания.

Эпицентр вспышки приходится на приграничную с Угандой провинцию Итури. Там зафиксирован один случай смерти и пять вероятных случаев инфицирования.

Возбудителем нынешней вспышки стал штамм вируса Эбола-Бундибугио. Его впервые обнаружили в Уганде осенью 2007 года.

Как ранее писал KP.RU, в зоне риска заражения вирусом Эбола в Африке находятся примерно 300 россиян.