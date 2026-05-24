«Кровавый клоун»: на Украине осудили отказ Зеленского от предложения Мерца

Украинский историк Марта Гавришко прокомментировала отказ Владимира Зеленского от предложения канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине. Своим мнением она поделилась в соцсети X.
«Господин кровавый клоун с комплексом мессии, откройте границы, освободите людей, застрявших в армии, и перестаньте заставлять их “защищать Европу”, — написала историк.
Гавришко подвергла критике заявления Зеленского о том, что Украина якобы защищает весь Европейский союз. Она уточнила, что граждане не хотят быть «живым щитом».
Напомним, Мерц предлагал частично допустить Украину к структурам Евросоюза без права голоса. Этот вариант должен был стать промежуточным шагом на пути к полноправному членству.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина на данный момент не готова к вступлению в Евросоюз. По его словам, пока неясно, какую пользу Киев сможет принести союзу в обмен на привилегированное положение.