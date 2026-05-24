Виновник стрельбы около Белого дома скончался в больнице

Открывший стрельбу у Белого дома скончался от полученных ран в больнице. Об этом в субботу, 23 мая, сообщило издание Deadline, ссылаясь на заявление Секретной службы Соединенных Штатов.

— Около 18:00 неизвестный подошел к контрольно-пропускному пункту Секретной службы в районе 17-й улицы и северо-западной части Пенсильвания-авеню. По мере приближения он достал оружие из сумки и стал стрелять в дежурных офицеров, — рассказали в ведомстве.

Полицейские открыли ответный огонь, ранив подозреваемого, которого доставили в больницу, где позже он умер, сказано в статье.

До этого сообщалось, что два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы у Белого дома в Вашингтоне. Секретная служба в Соединенных Штатах нейтрализовала мужчину, который открыл огонь у Белого дома. Он три раза выстрелил в сторону Белого дома, и сотрудники секретной службы США открыли ответный огонь.

Снаружи Белого дома в Вашингтоне были слышны выстрелы, около 20−30, прессе велели проследовать в зал для брифингов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше