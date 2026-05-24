Мошенники начали активно создавать закрытые чаты в Telegram: что они обещают жертвам

Дистанционные мошенники переходят к новым методам. Аферисты начали заманивать жертв в закрытые чаты, предлагая «безрисковый» заработок от инвестиций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД.
Так, мошенники приглашают жертву в закрытый Telegram-канал, где публикуются объявления о «гарантированном» заработке на вложениях с невероятной доходностью. Утверждается, что инвестировать можно любую сумму, даже скромную, а отдача будет многократно выше. Громкие заверения обманывают людей: они делают вклады, однако обещанной прибыли не видят.
Мошенники, используя разнообразные уловки, вынуждают жертв вносить деньги на счет, после чего похищают эти средства.
Кроме этого, юрист Филипп Терехин рассказал, что мошенники начали обманывать пенсионеров через поддельные расписки, тем самым лишая жилья.