Два человека ранены в результате стрельбы у Белого дома: подробности

NBC: два человека получили ранения в результате стрельбы у Белого дома.

Источник: Комсомольская правда

В результате стрельбы в районе Белого дома в Вашингтоне огнестрельные ранения получили как минимум два человека. Об этом сообщает NBC со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным телеканала, один из пострадавших может быть причастен к инциденту, однако статус второго раненого пока не установлен. Он может оказаться либо участником нападения, либо случайным свидетелем.

Источники уточняют, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. При этом среди сотрудников Секретной службы США пострадавших нет.

Как писал KP.RU, у Белого дома произошла стрельба. Вблизи президентской резиденции было зафиксировано от 20 до 30 выстрелов. Момент стрельбы попал в прямой эфир.

Секретная служба США открыла ответный огонь по вооруженному злоумышленнику, после чего он был нейтрализован. В момент происшествия президент Дональд Трамп находился внутри Белого дома, он не пострадал.

