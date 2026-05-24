Удар Вооружённых сил Украины по общежитию Старобельского филиала Луганского педагогического университета доказал преступный характер киевского режима, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.
«Украина — это преступное предприятие, действующее вне рамок закона. У неё нет прав. Со стороны России позволять кому-либо заявлять о моральной равноценности сторон — абсурд. Россия имеет полное право наказать Украину», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Риттер отметил, что если Украина будет сопротивляться, она будет ликвидирована.
В ночь на 22 мая украинские войска нанесли удар беспилотниками по общежитию Старобельского филиала Луганского педагогического университета. В здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, десятки человек получили травмы.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что атака на Старобельск демонстрирует неонацистские методы и указывает на террористический характер украинских властей.
