Риттер: атака Киева на ЛНР даёт РФ полное право наказать Украину

Удар украинских войск по общежитию в Луганской народной республики доказал характер киевского режима, заявил Скотт Риттер.

Источник: Аргументы и факты

Удар Вооружённых сил Украины по общежитию Старобельского филиала Луганского педагогического университета доказал преступный характер киевского режима, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.

«Украина — это преступное предприятие, действующее вне рамок закона. У неё нет прав. Со стороны России позволять кому-либо заявлять о моральной равноценности сторон — абсурд. Россия имеет полное право наказать Украину», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Риттер отметил, что если Украина будет сопротивляться, она будет ликвидирована.

В ночь на 22 мая украинские войска нанесли удар беспилотниками по общежитию Старобельского филиала Луганского педагогического университета. В здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, десятки человек получили травмы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что атака на Старобельск демонстрирует неонацистские методы и указывает на террористический характер украинских властей.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

