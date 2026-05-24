Глава Пентагона Хегсет анонсировал увеличение армии США в 2027 году

Хегсет заявил, что армия США уже выполнила цели 2026 года по набору новобранцев.

Источник: Комсомольская правда

США планируют дальнейшее увеличение численности армии в 2027 году. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт.

«В следующем году, когда мы увеличим численность армии, она будет еще больше», — сказал американский министр.

Хегсет подчеркнул, что вооруженные силы США уже выполнили цели по набору новобранцев, поставленные на 2026 год.

Ранее армия США увеличила максимальный возраст призыва для сухопутных войск с 35 до 42 лет. Также были упрощены условия набора кандидатов.

Как писал KP.RU, США хотят сократить военное присутствие в ФРГ. Хегсет приказал вывести из Германии 5 тысяч американских военных. Он уточнил, что процесс передислокации займет от полугода до года.

