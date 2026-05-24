Аэропорт Хурба в Комсомольске будет реконструирован за счёт концессионера

В ближайшие время Комсомольский -на-Амуре аэропорт Хурба будет реконструирован и отсюда начнутся регулярные авиарейсы в отдалённые районы края, в том числе и вертолётные, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Об этом написал в своем канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он сообщил, что один из вопросов пресс-конференции, которая была организована на площадке ТАСС, касался как раз судьбы аэропорта Комсомольска-на-Амуре.
Аэропорт был одним из «камней преткновения» в решении проблемы транспортной доступности для жителей северных районов Хабаровского края.
Просторы у нас в регионе бескрайние, до некоторых посёлков нет другого способа добраться, кроме как по воздуху. Но пока аэропорт Хурба оставался закрытым для гражданского авиасообщения, решить этот вопрос было трудно.
— В прошлом году наш Президент Владимир Владимирович Путин поддержал решение о передаче аэропорта в собственность региона. С февраля 2026 года имущественный комплекс мы закрепили за краевым министерством транспорта и дорожного хозяйства, — отметил Дмитрий Демешин. — В ближайшие шесть — девять месяцев проведём реконструкцию и капитальный ремонт зданий, сооружений и технологического оборудования, получим сертификат эксплуатанта аэродрома.
Реконструировать аэропорт правительство намерено за счёт средств концессионера.
Как считает глава региона, эта задача первостепенной важности, и она будет решена, ведь уже запланированы из аэропорта рейсы в отдалённые районы края.