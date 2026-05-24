Сотрудники МЧС завоевали серебро на Всероссийском полумарафоне в Магадане

В Магадане состоялся Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ. Среди 1160 участников были и сотрудники Главного управления МЧС России по Магаданской области, двое из которых стали серебряными призёрами. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в МЧС России по Магаданской области, спасатели не остались в стороне от масштабного спортивного праздника и вышли на старт целой командой. Сотрудникам ведомства предстояло преодолеть дистанции в один, пять, десять или двадцать один километр — в зависимости от возраста и физической подготовки. Все участники, добежавшие до финиша, получили памятные медали.
Особого успеха добились двое колымских спасателей. Галина Грищенко и Павел Дроздов стали серебряными призёрами в своих возрастных категориях, показав достойное время на дистанции. В ведомстве поздравили спортсменов с достижением и пожелали дальнейших успехов как в службе, так и в спорте.
В официальном канале губернатора Магаданской области отметили, что всего на старт ЗаБег.РФ вышли 1160 спортсменов и любителей. Участники состязались на четырёх дистанциях: один километр, пять километров, десять километров и классическая полумарафонская — 21,1 километра. Для региона праздник здорового образа жизни стал по-настоящему семейным — на трассу выходили целыми семьями, с детьми и представителями разных поколений.
Организаторы, партнёры, судейский корпус, волонтёры и сотрудники правоохранительных органов обеспечили проведение соревнований на достойном уровне. Чёткая работа всех служб позволила избежать сбоев и создать комфортные условия для бегунов. Полумарафон ЗаБег.РФ ежегодно объединяет десятки городов по всей стране и является одним из крупнейших легкоатлетических событий России.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru