Школьники из РФ завоевали четыре золотые медали на Азиатской олимпиаде по физике

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сборная России завоевала четыре золотые и четыре серебряные медали на Азиатской олимпиаде по физике, которая прошла в Пусане в Республике Корея. В общекомандном зачете российская команда вошла в пятерку лучших. С высокими результатами школьников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
«Российская сборная вновь показала высокие результаты на Азиатской международной олимпиаде по физике. Наши ребята завоевали 4 золотые и 4 серебряные медали. Гордимся их успехами и верим, что эти победы станут отправными точками для будущих научных открытий», — заявил Чернышенко.
Кравцов отметил, что успех сборной свидетельствует о высоком развитии образования в области физики и естественных наук в стране и о том, как богата Россия талантами. «Уверен, в дальнейшем вы сможете развивать отечественные технологии и быть успешными в востребованных нашей страной направлениях», — подчеркнул он.
В 2026 году Азиатская олимпиада по физике объединила более 200 учащихся из 27 стран, включая Австралию, Индонезию, Китай, Вьетнам. Участники показали свои знания и навыки по предмету в ходе теоретического и практического туров.