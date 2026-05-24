Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комсомольчанину дали 80 часов работ за нежелание содержать детей

Сначала пристав попытался воздействовать на должника стандартными методами, но горе-отца это не проняло.

Судебные приставы Комсомольска-на-Амуре нашли управу на отца, который месяцами игнорировал родительские обязанности. По решению суда мужчина должен был ежемесячно отдавать треть дохода на содержание сына и дочери, но с таким раскладом был категорически не согласен. Дети оставались без денег, а долг перед ними уверенно рос, сообщает ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Сначала пристав попытался воздействовать на должника стандартными методами. Применил меры принудительного характера и подробно объяснил, чем грозит дальнейшее бездействие. Однако гражданина это не проняло — он продолжал делать вид, что алименты его не касаются. Тогда сотрудник органов принудительного исполнения перешёл к следующему этапу.

На неплательщика составили протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ — неуплата алиментов. Суд рассмотрел материалы, признал мужчину виновным и назначил 80 часов обязательных работ. Бесплатный труд на благо города станет для горе-отца напоминанием о том, что дети не виноваты в его несогласии с решением суда.

В ведомстве подчеркнули, что обязательные работы не освобождают от накопленной задолженности. Отработав часы, мужчина всё равно останется должен своим детям, и приставы продолжат взыскивать с него каждый рубль.