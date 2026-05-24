Комсомольчанину дали 80 часов работ за нежелание содержать детей

Судебные приставы Комсомольска-на-Амуре нашли управу на отца, который месяцами игнорировал родительские обязанности. По решению суда мужчина должен был ежемесячно отдавать треть дохода на содержание сына и дочери, но с таким раскладом был категорически не согласен. Дети оставались без денег, а долг перед ними уверенно рос, сообщает ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Сначала пристав попытался воздействовать на должника стандартными методами. Применил меры принудительного характера и подробно объяснил, чем грозит дальнейшее бездействие. Однако гражданина это не проняло — он продолжал делать вид, что алименты его не касаются. Тогда сотрудник органов принудительного исполнения перешёл к следующему этапу.
На неплательщика составили протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ — неуплата алиментов. Суд рассмотрел материалы, признал мужчину виновным и назначил 80 часов обязательных работ. Бесплатный труд на благо города станет для горе-отца напоминанием о том, что дети не виноваты в его несогласии с решением суда.
В ведомстве подчеркнули, что обязательные работы не освобождают от накопленной задолженности. Отработав часы, мужчина всё равно останется должен своим детям, и приставы продолжат взыскивать с него каждый рубль.