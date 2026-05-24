Глава МВД Сербии Дачич: 23 человека задержаны во время беспорядков в Белграде

При подавлении беспорядков в Белграде, где происходили атаки на полицию, были задержаны 23 человека. Об этом сообщил глава МВД республики Ивица Дачич.
«Министр отметил, что к настоящему моменту задержаны 23 человека, и указал, что эти нападения не политика, а проявление экстремизма, насилия и ненависти», — сообщила пресс-служба министерства.
Сообщается, что некоторые полицейские и силовики пострадали, но точное число раненых не раскрывается. Также неизвестно, чего именно добивались демонстранты, применяя силу.
По словам главы полиции Драгана Васильевича, на белградском митинге присутствовали 34 300 человек, но лишь часть из них участвовала в мероприятии.
Напомним, что в субботу, 23 мая, в Белграде между полицией и студентами с оппозицией, участвующими в акции протеста, вновь произошли столкновения. Правоохранители применили слезоточивый газ и силу, вытеснив демонстрантов к юрфаку, расположенному на бульваре Короля Александра. Кроме того, они ужесточили оцепление в окрестностях здания парламента.
Выборы в парламент Сербии начнутся осенью: с конца сентября до середины ноября.