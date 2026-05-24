Глава МВД Сербии Дачич: 23 человека задержаны во время беспорядков в Белграде

Напомним, что в субботу, 23 мая, в Белграде между полицией и студентами с оппозицией, участвующими в акции протеста, вновь произошли столкновения. Правоохранители применили слезоточивый газ и силу, вытеснив демонстрантов к юрфаку, расположенному на бульваре Короля Александра. Кроме того, они ужесточили оцепление в окрестностях здания парламента.