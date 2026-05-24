Высказывания о якобы российской угрозе абсолютно беспочвенны, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Фраза “русские идут” много лет была своего рода мантрой в Западной Европе. Мы ещё шутили во времена холодной войны в семидесятые: “О, русские идут”. Русские, мол, уже на трассе А-95, едут из Нью-Йорка в Филадельфию. Новости в семь утра. Это было просто смешно. Конечно, они не шли. И сейчас не идут. Никто в здравом уме не хочет этого делать», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Макгрегора.
Он отметил, что в странах Запада постоянно твердят о мнимой российской угрозе. Макгрегор подчеркнул, что это противоречит здравому смыслу.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.