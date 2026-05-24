Трамп заявил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом одобрен

Трамп высказался о стадии проекта будующего соглашения с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Будущее соглашение с Ираном в проекте уже в целом согласовано, объявил президент США Дональд Трамп.

«Соглашение в основном согласовано и подлежит окончательному утверждению между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и различными другими странами, перечисленными в списке», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Он отметил, что созвонился с руководителями восьми стран — Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции. По словам Трампа, он обсудил с ними проект меморандума о взаимопонимании, касающегося мирной сделки с Ираном.

Также он провел беседу с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп накануне заявил, что примет решение по войне с Ираном 24 мая. Тогда хозяин Белого дома решит, начнет ли он полномасштабную военную операцию против Тегерана.

Ранее президент США заверил, что в рамках соглашения США с Ираном будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив.

