Трамп заявил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом одобрен

Он отметил, что созвонился с руководителями восьми стран — Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции. По словам Трампа, он обсудил с ними проект меморандума о взаимопонимании, касающегося мирной сделки с Ираном.