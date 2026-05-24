Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с призывом к диалогу между Евросоюзом и Россией для прекращения конфликта на Украине и сохранения мира в ЕС. Об этом он заявил в видеообращении.
«Мы должны вести диалог [с РФ], так как без него единственный заблудившийся дрон — а таких в последнее время много, главным образом украинских, — может вызвать третью мировую войну», — сказал политик.
Фицо раскритиковал проявления лицемерия в политике ЕС. Он добавил, что остается одним из немногих европейских лидеров, поддерживающих диалог с обеими сторонами украинского конфликта.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров ни с Европой, ни с Украиной. Он подчеркнул, что именно европейские страны сами прекратили диалог с Москвой, а Киев и вовсе законодательно ограничил возможность переговоров с РФ.