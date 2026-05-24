Вступили в силу несколько ограничений ЕС для российской валюты

С воскресенья начинает действовать установленное 20-м пакетом санкций ЕС ограничение на проведение операций с цифровым рублем.
Помимо запрета на цифровой рубль, 24 мая вступает в силу и ограничение Евросоюза на сделки с цифровым финансовым активом под названием RUBx.
Кроме того, составители 20-го пакета добавили в перечень санкций сделки с рублевым стейблкоином A7A5. Ограничения на эти операции применяются с 25 ноября 2025 года.
В апреле 2026 года Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России. Под действие санкций попали граждане, компании, 20 банков и более 40 судов. Кроме того, введен запрет на операции с криптовалютой RUBx и с двумя российскими морскими портами — Мурманском и Туапсе.
При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна признал, что 20-й пакет антироссийских санкций был принят в сокращенном варианте. По его словам, под полный запрет не попали морские перевозки российской нефти.