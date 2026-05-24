Вступили в силу несколько ограничений ЕС для российской валюты

В апреле 2026 года Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России. Под действие санкций попали граждане, компании, 20 банков и более 40 судов. Кроме того, введен запрет на операции с криптовалютой RUBx и с двумя российскими морскими портами — Мурманском и Туапсе.