Вступили в силу несколько ограничений ЕС для российской валюты

ЕС запретил операции с цифровым рублем в рамках 20-го пакета санкций.

Источник: Комсомольская правда

С воскресенья начинает действовать установленное 20-м пакетом санкций ЕС ограничение на проведение операций с цифровым рублем.

Помимо запрета на цифровой рубль, 24 мая вступает в силу и ограничение Евросоюза на сделки с цифровым финансовым активом под названием RUBx.

Кроме того, составители 20-го пакета добавили в перечень санкций сделки с рублевым стейблкоином A7A5. Ограничения на эти операции применяются с 25 ноября 2025 года.

В апреле 2026 года Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России. Под действие санкций попали граждане, компании, 20 банков и более 40 судов. Кроме того, введен запрет на операции с криптовалютой RUBx и с двумя российскими морскими портами — Мурманском и Туапсе.

При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна признал, что 20-й пакет антироссийских санкций был принят в сокращенном варианте. По его словам, под полный запрет не попали морские перевозки российской нефти.

