Названо имя подозреваемого в стрельбе у Белого дома: преступник психически неуравновешенный

Подозреваемым в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне является Несир Бест. Об этом сообщил New York Post со ссылкой источники.
По данным издания, 21-летний Бест являлся «психически неуравновешенным человеком». Секретная служба США знала о нем и ранее. Мужчина нарушил судебный запрет на приближение к Белому дому.
Напомним, вблизи президентской резиденции было зафиксировано от 20 до 30 выстрелов. Сотрудники Секретной службы открыли ответный огонь по вооруженному преступнику. Он был ликвидирован на месте.
Как сообщал KP.RU, в результате стрельбы огнестрельные ранения получили два человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В момент происшествия президент США Дональд Трамп находился внутри Белого дома, он не пострадал.