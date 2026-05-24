Отказ Зеленского от предложенного канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем плана интеграции Украины в ЕС говорит о чрезмерной наглости Киева, заявил депутат ЕП от Австрии Гаральд Вилимски.
«Ну и пожалуйста! Но высокомерие и навязчивость этого человека по фамилии Зеленский уже просто не знает границ!», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Вилимски назвал Зеленского «хулиганом».
«Я хорошо отношусь к украинцам, но этого хулигана Зеленского они точно не заслужили. Пусть он лучше возвращается к своим шоу с игрой на пианино причинным местом», — говорится в публикации.
Напомним, Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив стране статус «ассоциированного члена» объединения. В ответ Зеленский направил в Брюссель письмо, в котором заявил, что «Украина заслуживает равных прав в Европе».
По словам украинского историка Марты Гавришко, украинцы не хотят быть «чьим-то живым щитом». Она назвала Зеленского клоуном.
