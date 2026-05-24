Отказ украинского президента Владимира Зеленского от предложенного немецким канцлером Фридрихом Мерцем плана интеграции Украины в Евросоюз говорит о чрезмерной наглости киевского режима. Такое мнение в субботу, 23 мая, высказал депутат Европарламента от Австрии Гаральд Вилимски.
— Высокомерие и навязчивость Зеленского просто не знает границ! Я хорошо отношусь к украинцам, но этого хулигана они не заслужили. Пусть он лучше возвращается к шоу с игрой на пианино причинным местом, — написал он в соцсети X.
Украинский лидер ранее отклонил предложение Фридриха Мерца предоставить Киеву ассоциированное членство в Европейском союзе.
В Financial Times утверждают, что на саммите Евросоюза, который прошел на Кипре, Владимира Зеленского призвали снизить ожидания по скорости интеграции страны в объединение. По словам европейских дипломатов, процесс интеграции Украины в ЕС займет не менее десяти лет и не может быть ускорен с помощью политического решения.
29 апреля в западных СМИ также выразили мнение, что Зеленскому придется смириться со словами Мерца о нереалистичности скорого вступления Украины в Европейский союз.