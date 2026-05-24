Роспотребнадзор рассказал, как выбрать букет учителю на последний звонок

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Выбирая букет учителю на последний звонок, следует обращать внимание на состояние стебля и эластичность лепестков, чтобы цветы простояли как можно дольше, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Последние звонки в российских школах в 2026 году пройдут 26 мая.
«В связи с приближением последнего звонка Роспотребнадзор делится рекомендациями о том, как правильно выбрать букет и сохранить его свежесть. При выборе цветов в первую очередь рекомендуется проверить, не пересох ли стебель. Для роз, например, признаком свежести является наличие “рубашки” — нижних, более плотных лепестков, окружающих бутон. Лучше всего для долгого хранения букета подходят полураскрытые бутоны», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что необходимо обратить внимание на эластичность лепестков. Если они выглядят поникшими и не возвращаются в первоначальное состояние, это может свидетельствовать о несвежести цветов, которую некоторые продавцы могут скрывать искусственными украшениями.
После покупки букет следует поместить в воду, толстые стебли лучше срезать наискосок, а жесткие — обломать или расщепить. Кроме того, лучше удалить нижние листья. В воде можно растворить специальное средство или щепотку сахара, чтобы цветы сохранили свежесть.