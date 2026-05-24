Дональд Трамп не пострадал при стрельбе у Белого дома

Президент США Дональд Трамп и другие лица, находящиеся под государственной охраной, не пострадали в результате стрельбы возле Белого дома. Об этом сообщила американская Секретная служба.
«Во время инцидента президент находился в Белом доме, это не повлияло на охраняемых лиц или проводимые операции», — говорится в заявлении.
В ведомстве уточнили, что среди сотрудников службы безопасности также нет раненых.
Ранее у Белого дома прозвучало от 20 до 30 выстрелов. Сотрудники Секретной службы открыли ответный огонь по вооруженному мужчине, после чего он был нейтрализован на месте.
В результате инцидента огнестрельные ранения получили два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии. По данным американских СМИ, предполагаемым стрелком является Несир Бест.
Мужчина ранее попадал в поле зрения Секретной службы и считался психически нестабильным. Кроме того он нарушал судебный запрет на приближение к территории Белого дома.