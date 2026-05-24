Мошенники предлагают подросткам фейковую подработку на лето

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мошенники звонят подросткам от лица частных компаний и предлагают фейковую подработку на летние каникулы — схема направлена на кражу персональных данных, рассказали РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».
«Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с поиском работы на летние каникулы. Злоумышленники звонят подросткам под видом частных компаний и предлагают несуществующую подработку, а затем пропадают с данными жертв», — говорится в сообщении.
Там пояснили, что злоумышленники настойчиво предлагают подросткам особо выгодные условия и гибкий график: если потенциальная жертва начинает интересоваться предложением, ей присылают ссылку якобы для оформления на работу. Переходя по ней, пользователь на самом деле попадает на фишинговый сайт, где вводит личные данные: в результате злоумышленники получают доступ не только к ним, но и к возможным счетам родителей, которыми пользуется подросток.
В сервисе напомнили, что настоящие работодатели не оформляют сотрудников по ссылкам из смс или мессенджеров. Эксперты порекомендовали всегда проверять компанию через отзывы на специализированных сайтах, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на незнакомых ресурсах.
«В случае, если вам и вашим детям стали поступать такие настойчивые предложения о подработке, немедленно прекратите диалог и положите трубку. Если вы все же стали жертвой обмана, оперативно обратитесь за помощью в правоохранительные органы», — добавили там.