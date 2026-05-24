Краснокнижную птицу встретили в заказнике на юго-западе Красноярского края

На территории заказника «Салбат» в Красноярском крае специалисты Дирекции по особо охраняемым природным территориям сфотографировали редкую чайку — черноголового хохотуна. Его встретили на озере Салбат. Птица занесена в Красные книги России и края. В регионе обитает порядка 200 таких особей, отметили в Дирекции ООПТ. Хохотун — одна из крупнейших чаек мира: весит 1−2 кг, размах крыльев — до 170 см. Чёрный окрас головы появляется у птиц в брачный период, а зимой они почти полностью белые, с сероватым «капюшоном» на голове. Самцы крупнее самок, оперением не отличаются. Птица получила своё название за характерный низкий раскатистый крик, напоминающий смех, поясняют в Дирекции. Этот вид не образует сплошного ареала, а гнездится отдельными поселениями. За последние 10 лет черноголового хохотуна ежегодно отмечают на весенних миграциях на озёрах Салбат, Интиколь, Белое, Учум и Большой Косоголь.