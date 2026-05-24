Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-10 супов от повара на любой вкус

Все рецепты рассчитаны на домашнюю кухню и не требуют экзотических продуктов.

Источник: АиФ Красноярск

Первое блюдо может быть не только наваристым и калорийным, но полезным и при этом очень вкусным. Повар Мария Антонова поделилась с корреспондентом krsk.aif.ru подборкой рецептов первых блюд на любой вкус — от классических русских щей и солянки до пряного тайского том яма. Все рецепты можно приготовить дома, никаких экзотических продуктов не потребуется.

Щи из свежей капусты.

Щи — один из самых популярных видов супов. Их можно варить как на мясном бульоне, так и на воде. Наваристые с добавлением мяса или приготовленные на воде со специями — в любом случае они будут вкусными.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная — 400 г.

Говядина — 400 г.

Лук репчатый — 130 г.

Морковь — 100 г.

Помидор — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Зелень — 4 веточки.

Чеснок — 2 зуб.

Лавровый лист — 2 шт.

Перец душистый — 4 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Приправа — по вкусу.

Вода — 1,4 л.

Мясо залейте холодной водой, доведите до кипения, убавьте огонь, снимите пену. Варите бульон 3 часа на слабом огне. Процедите бульон, мясо нарежьте небольшими кусочками.

В бульон добавьте нарезанный кубиками картофель, через 5−10 минут — нашинкованную капусту и мясо, посолите. Доведите до кипения и варите 10−15 минут до мягкости овощей.

На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук с морковью в течение 7−10 минут. Добавьте зажарку в бульон с овощами и мясом, посолите и поперчите по вкусу, положите душистый перец. Варите на медленном огне ещё 10 минут.

На помидоре сделайте крестообразные надрезы, ошпарьте кипятком на 30 секунд, затем переложите в холодную воду. Очистите от кожицы и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте в щи и варите ещё пару минут.

В конце добавьте измельчённую зелень. Снимите щи с огня, дайте настояться и подавайте со сметаной.

Суп гороховый с копчёностями.

Сытное и ароматное блюдо, которое особенно актуально в холодное время года. Копчёности придают супу характерный дымный аромат, а горох делает его насыщенным.

Ингредиенты:

Горох — 2 стакана (колотый быстрее разваривается, целый требует замачивания).

Копчёные рёбрышки — 700 г.

Вода — 3 л.

Лук — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Картофель — 5 шт.

Масло растительное — 4 ст. л.

Перец горошком — 10 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Соль по вкусу.

Горох замочите. Рёбра разрубите на небольшие куски. Лук почистите: одну луковицу оставьте для бульона целиком, вторую мелко порежьте. Морковь: одну оставьте для бульона, вторую натрите на крупной тёрке. Картошку нарежьте кубиками и залейте водой, чтобы не потемнела.

В кастрюлю налейте воду, положите рёбра и промытый горох. Доведите до кипения, снимите пену, убавьте огонь и варите 1 час.

Через час добавьте целые луковицу и морковь, посолите (учитывайте, что рёбра уже солёные). Варите ещё полчаса.

Тем временем сделайте зажарку: на разогретой сковороде с маслом обжарьте мелко нарезанный лук и тёртую морковь до золотистого цвета.

Через полчаса выньте из супа целые лук и морковь, добавьте картофель и варите до его готовности. Затем добавьте зажарку, перец горошком и лавровый лист. Доведите до кипения, прокипятите пару минут, выключите огонь и дайте супу настояться.

Харчо.

Национальный грузинский суп на основе говяжьего бульона с рисом, соусом ткемали и грецкими орехами. Суп пряный, умеренно острый, с обилием чеснока и зелени. Существует множество вариантов — с курицей или бараниной.

Ингредиенты (на 4−6 порций):

Говядина на кости или мякоть — 700 г.

Вода — 2,5 л.

Рис круглозёрный — 100 г.

Лук репчатый — 4 крупные головки (около 400 г).

Грецкие орехи очищенные — 100 г.

Томатная паста — 3 ст. л.

Соус ткемали — 2 ст. л. (можно заменить гранатовым соком — 50 мл).

Чеснок — 6 зубчиков.

Хмели-сунели — 2 ч. л.

Молотый кориандр — 1 ч. л.

Острый перец — по вкусу.

Лавровый лист — 2 шт.

Соль — по вкусу.

Растительное масло — 3 ст. л.

Свежая кинза — пучок.

Говядину нарежьте крупными кусками, залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену, уменьшите огонь и варите 60−90 минут до мягкости мяса.

Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости. Добавьте томатную пасту и прогрейте 5−7 минут, чтобы ушла кислинка. Грецкие орехи измельчите почти в пасту, добавьте к луку вместе со специями и чесноком, прогрейте 2−3 минуты.

В кипящий бульон добавьте промытый рис, варите 10 минут. Затем выложите зажарку, добавьте ткемали, лавровый лист, соль и острый перец. Варите ещё 15−20 минут на слабом огне.

Выключите плиту, добавьте мелко нарезанную кинзу, накройте крышкой и дайте настояться 15 минут.

Харчо становится вкуснее на следующий день.

Рассольник.

Очень популярное первое блюдо. Рецептов рассольника великое множество: кто-то готовит его с рисом, кто-то добавляет томаты.

Ингредиенты:

Говядина — 500 г.

Перловая крупа — 100 г.

Картофель — 500 г.

Солёные огурцы — 200 г.

Огуречный рассол — 200 мл.

Лук — 150 г.

Морковь — 150 г.

Лавровый лист, соль, перец — по вкусу.

Мясо нарежьте небольшими кусочками, залейте водой и варите 1 час. Добавьте перловку и варите ещё 30−40 минут.

Картофель нарубите брусочками или кубиками, добавьте в бульон и варите 10 минут. Огурцы покрошите соломкой и потушите с небольшим количеством бульона.

Лук мелко нарежьте, морковь натрите на средней тёрке. Обжарьте их на растительном масле. В кипящий бульон добавьте огурцы, зажарку и огуречный рассол. Поперчите, при необходимости посолите. Варите 5 минут. Добавьте лавровый лист. Готовый рассольник посыпьте зеленью.

Классический испанский суп гаспачо.

Гаспачо готовят из помидоров, огурцов (они придают супу свежесть, но используются не всегда), сладкого перца, лука и чеснока, с оливковым маслом. Для кислинки добавляют лимонный сок, херес или красный винный уксус. Часто в состав входит чёрствый хлеб, который перемалывают в крошку — так суп становится сытнее.

Ингредиенты:

Для гаспачо:

Помидоры — 400 г.

Свежий огурец — 60 г.

Сладкий перец — 50 г.

Красный или репчатый лук — 20 г.

Чеснок — 1 зуб.

Кипячёная вода — 50 мл.

Табаско — по вкусу.

Оливковое масло — 1−2 ч. л.

Лимонный сок — 1 ст. л. (или по вкусу).

Соль, чёрный перец — по вкусу.

Для сухариков:

Белый хлеб — 3 ломтика.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Чеснок — 1 зуб.

Соль — 1 щепотка.

Помидоры бланшируйте: сделайте крестообразные надрезы, залейте кипятком на 2−3 минуты, затем обдайте холодной водой и очистите от кожицы. Нарежьте крупными дольками и сложите в блендер.

Огурец очистите, нарежьте крупными кусками и отправьте в блендер. Перец очистите от семян и перегородок, произвольно нарежьте. Чеснок и лук очистите, порежьте крупно. Всё сложите в блендер.

Добавьте соль, перец, оливковое масло и каплю табаско. Измельчите до однородности. Если смесь слишком густая, разбавьте кипячёной водой или томатным соком. Накройте готовый суп крышкой и уберите в холодильник на 4−10 часов.

Для сухариков: с белого хлеба срежьте корочку, мякиш нарежьте брусочками или кубиками, обжарьте до золотистой корочки на сковороде с оливковым маслом. В конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и соль.

Подавайте гаспачо, украсив мелкими кубиками перца, помидоров и огурца.

Борщ классический с говядиной.

Красивый, наваристый, из обычных продуктов. Сохранить яркий рубиновый цвет — главная задача.

Ингредиенты:

Вода — 2,5 л.

Говядина — 400 г.

Капуста — 400 г.

Картофель — 300 г.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика.

Лавровый лист — 2 шт.

Уксус (9%) — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Для зажарки:

Морковь — 1 шт.

Свёкла (крупная) — 1 шт.

Томатная паста — 4 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Говядину промойте, выложите в кастрюлю вместе с целой луковицей, залейте водой. Доведите до кипения и варите около 1 часа, снимая пену. Мясо выньте, охладите и нарежьте небольшими кусочками.

Картофель нарежьте кубиками, капусту мелко нашинкуйте. В бульон добавьте капусту и картофель, доведите до кипения и варите 10−15 минут.

Для зажарки: свёклу и морковь натрите на крупной тёрке. На сковороде разогрейте масло, выложите морковь, свёклу и томатную пасту. Тушите на медленном огне 5−7 минут, перемешивая.

Переложите зажарку в кастрюлю, перемешайте — борщ сразу приобретёт рубиновый цвет. Верните в кастрюлю мясо, влейте уксус (для сохранения цвета и лёгкой кислинки). Добавьте лавровый лист, соль и перец. Варите ещё 10−15 минут.

Чеснок пропустите через пресс, добавьте в борщ, снимите с огня. Накройте крышкой и дайте настояться 10−15 минут. Подавайте со сметаной и чёрным хлебом.

Солянка.

Традиционный русский суп с насыщенным вкусом и ароматом, который готовится с различными мясными продуктами, солёными огурцами и специями.

Ингредиенты:

Говяжий бульон — 2 л.

Говядина (мякоть) — 200 г.

Копчёности (колбаса, ветчина, сосиски) — 300 г.

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Солёные огурцы — 4 шт.

Томатная паста — 3 ст. л.

Маслины — 100 г.

Лимон — 1 шт.

Каперсы — 2 ст. л.

Соль, перец, лавровый лист — по вкусу.

Растительное масло — для жарки.

Сметана, зелень — для подачи.

Сварите бульон. Говядину варите около часа до готовности, затем нарежьте кубиками. Бульон процедите.

Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до мягкости (5−7 минут). Добавьте томатную пасту и жарьте ещё 2−3 минуты.

Солёные огурцы нарежьте тонкими полосками или кубиками, добавьте к овощам и тушите 5 минут.

В кастрюлю с бульоном добавьте копчёности, варёную говядину, овощную зажарку, лавровый лист, каперсы и маслины. Приправьте солью и перцем. Варите 20−30 минут.

Разлейте по тарелкам, в каждую положите кружок лимона. Подавайте со сметаной и свежей зеленью.

Совет: для более насыщенного вкуса добавьте немного огуречного рассола. Солянка становится вкуснее на следующий день.

Куриный суп с вермишелью.

Приготовление этого супа не потребует особых кулинарных навыков, а ингредиенты самые обычные.

Ингредиенты (на кастрюлю 2,5−3 л):

Курица — 500 г.

Лук — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Картофель — 3−4 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Перец чёрный горошком — 2 шт.

Соль, перец молотый — по вкусу.

Масло растительное — для жарки.

Вермишель — 2−4 ст. л.

Зелень — 0,5 пучка.

Курицу на кости залейте холодной водой, доведите до кипения, прокипятите пару минут. Слейте воду, промойте курицу, снова залейте холодной водой (примерно 2,5 л). Варите 10−15 минут, снимая пену.

Добавьте в бульон одну очищенную луковицу, одну морковь, лавровый лист, перец горошком и соль. От стеблей зелени отрежьте стебельки и тоже добавьте в бульон. Варите до прозрачности лука (около 20 минут).

Выньте шумовкой морковь, лук, стебли зелени, лавровый лист и перец. Курицу переложите на тарелку остывать.

Картофель нарежьте кубиками, добавьте в кипящий бульон и варите 15 минут. Приготовьте зажарку: обжарьте измельчённую луковицу и натёртую морковь на растительном масле.

Когда картофель почти готов, добавьте в суп зажарку, разобранное на кусочки мясо, соль и перец по вкусу и вермишель. Варите до готовности вермишели.

Грибной суп со сливками.

В этом рецепте рекомендуется использовать лисички, но подойдут и любые другие грибы. Сливки делают суп нежным.

Ингредиенты:

Грибы (лисички) — 200 г.

Лук — 1 шт.

Картофель — 3 шт.

Сливки — 100 мл.

Сливочное масло — для жарки.

Соль, перец — по вкусу.

Зелень петрушки — пучок.

Грибы тщательно промойте, очистите от грязи. Мелкие грибы оставьте целиком, крупные нарежьте.

Лук мелко нарежьте. Картофель: одну картофелину натрите на крупной тёрке, остальные нарежьте небольшими кубиками.

На сковороде разогрейте сливочное масло, обжарьте грибы почти до готовности, добавьте лук и жарьте ещё немного. Затем добавьте тёртый картофель, обжарьте несколько минут и снимите с огня.

Вскипятите в кастрюле 1,5 литра воды, добавьте нарезанный картофель и варите до полуготовности. Добавьте обжаренные грибы с овощами, варите на маленьком огне 5 минут.

Влейте сливки, посолите и поперчите по вкусу. Разлейте по тарелкам, украсьте мелко порубленной зеленью.

Том Ям.

Настоящий тайский суп с кисло-сладко-солёно-острым вкусом.

Ингредиенты:

Куриный бульон — 2 л.

Тигровые или королевские креветки — 300 г.

Шампиньоны — 200 г.

Лайм — 1 шт.

Паста Том Ям — 2 ст. л. (количество регулируйте по вкусу).

Кокосовое молоко — 4 ст. л. (количество регулируйте по вкусу).

Лемонграсс (лимонная трава) — 4 шт.

Листья каффир-лайма — 5 шт.

Галангал (можно заменить имбирём) — 1 шт.

Кинза — 1 пучок.

Помидоры черри — 1 шт.

Рыбный соус — 2 ст. л.

Перец чили — 1 шт.

Сахар — по вкусу.

Сварите куриный бульон, не солите. Лемонграсс нарежьте на 3−4 части, галангал очистите и порежьте кружочками, листья лайма подготовьте. Перец чили очистите от семян (будьте осторожны, работайте в перчатках). Креветки разморозьте.

В кипящий бульон бросьте лемонграсс, листья лайма и галангал. Варите ещё 15 минут.

Добавьте пасту Том Ям (не переборщите — паста очень жгучая). Перемешайте и варите ещё 5 минут.

Затем положите грибы, креветки, влейте рыбный соус. Добавьте сок одного лайма, сахар, при необходимости досолите. Вкус должен получиться кисло-сладко-солёно-острым. Варите 3 минуты.

Добавьте кокосовое молоко — оно слегка притупит остроту, но не убирайте её полностью. Выключите огонь, бросьте помидоры (можно прямо в тарелку). При желании добавьте немного кусочков куриной грудки. Накройте крышкой и дайте настояться 5−10 минут.