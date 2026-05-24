Финансирование городского конкурса ТОС в Хабаровске увеличат до 30 млн

В Городском дворце культуры Хабаровска торжественно отметили День территориального общественного самоуправления. Сегодня движение объединяет тысячи горожан, которые не ждут перемен сверху, а сами берутся за преображение дворов, установку детских площадок и создание уюта вокруг своих домов. ТОСов в краевой столице уже 550, и с каждым годом их проекты становятся всё интереснее, сообщает городская администрация.
Мэр Сергей Кравчук, поздравляя активистов, объявил о серьёзном финансовом усилении. В этом году по инициативе губернатора Дмитрия Демешина на поддержку ТОС в рамках краевого конкурса выделено 500 тысяч рублей. А со следующего года городской конкурс получит беспрецедентную сумму.
«Я принял решение в 2027 году увеличить финансирование городского конкурса до 30 миллионов рублей. Спасибо за вашу активную позицию и неравнодушие», — подчеркнул Сергей Кравчук.
Сами председатели ТОС говорят о грантах как о единственной возможности провести серьёзное благоустройство. Денег, которые жители платят по квитанциям за содержание жилья, хватает только на текущие нужды, а благодаря конкурсам дворы обретают именно то, что нужно людям. Председатель ТОС «Мир» Наталья Ковшикова поблагодарила за саму возможность получать дополнительные средства из бюджетов.
Некоторые ТОСы только начинают путь, но уже громко заявляют о себе. Людмила Береговых из ТОС «ЧЕХОВ» рассказала, что активисты зарегистрировались в сентябре и сразу победили в конкурсе. Екатерина Котова из ТОС «АльтернативА» переехала в Хабаровск три года назад, а в прошлом году взяла управление в свои руки, подала два проекта — и оба выиграли. Алина Боднар из ТОС «Трубный» добавила, что каждый проект пишут вместе с жильцами, а специалисты администрации помогают и направляют.
Завершился вечер праздничной лотереей, где удача улыбнулась самым активным. Председатели ТОСов выиграли призы для благоустройства своих территорий, а один из них увёз оборудование для спортивного городка стоимостью около 150 тысяч рублей.