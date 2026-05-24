У полярных волков в зоосаде «Приамурский» — пополнение семейства

У них родилось сразу три пушистых детеныша.

Источник: Хабаровский край сегодня

В зоосаде «Приамурский» случилось пополнение. У харизматичных полярных волков Герды и Шелдон родились три невероятно пушистых детеныша, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Первое время Герда, как истинная мама ревностно хранила свой маленький секрет, укутывая малышей в свои объятия и позволяя им набраться сил вдали от посторонних глаз. Она никому их не показывала, защищая от опасности, которой в зоосаде, конечно же, нет.

Но теперь малыши, эти крошечные исследователи немного подросли и их любопытство перевешивает желание спать, они стали выходить из своего убежища и с удовольствием играть.

Волчата игриво рычат друг на друга, треплют за уши, не скрывая, что им хорошо вместе. Главное — мама рядом.

Сотрудники зоосада признаются, что забавные игры волчат, неуклюжие прыжки и первые попытки поохотиться на собственными хвостиками, наполняют все окрестности невероятной радостью и живой энергией!