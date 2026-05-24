Борщ, харчо и том ям. Топ-10 супов от повара на любой вкус

Первое блюдо может быть не только наваристым и калорийным, но полезным и при этом очень вкусным. Повар Мария Антонова поделилась с корреспондентом krsk.aif.ru подборкой рецептов первых блюд на любой вкус — от классических русских щей и солянки до пряного тайского том яма. Все рецепты можно приготовить дома, никаких экзотических продуктов не потребуется.
Щи из свежей капусты.
Щи — один из самых популярных видов супов. Их можно варить как на мясном бульоне, так и на воде. Наваристые с добавлением мяса или приготовленные на воде со специями — в любом случае они будут вкусными.
Ингредиенты:
Капуста белокочанная — 400 г.
Говядина — 400 г.
Лук репчатый — 130 г.
Морковь — 100 г.
Помидор — 1 шт.
Картофель — 2 шт.
Зелень — 4 веточки.
Чеснок — 2 зуб.
Лавровый лист — 2 шт.
Перец душистый — 4 шт.
Масло растительное — 2 ст. л.
Приправа — по вкусу.
Вода — 1,4 л.
Мясо залейте холодной водой, доведите до кипения, убавьте огонь, снимите пену. Варите бульон 3 часа на слабом огне. Процедите бульон, мясо нарежьте небольшими кусочками.
В бульон добавьте нарезанный кубиками картофель, через 5−10 минут — нашинкованную капусту и мясо, посолите. Доведите до кипения и варите 10−15 минут до мягкости овощей.
На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук с морковью в течение 7−10 минут. Добавьте зажарку в бульон с овощами и мясом, посолите и поперчите по вкусу, положите душистый перец. Варите на медленном огне ещё 10 минут.
На помидоре сделайте крестообразные надрезы, ошпарьте кипятком на 30 секунд, затем переложите в холодную воду. Очистите от кожицы и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте в щи и варите ещё пару минут.
В конце добавьте измельчённую зелень. Снимите щи с огня, дайте настояться и подавайте со сметаной.
Суп гороховый с копчёностями.
Сытное и ароматное блюдо, которое особенно актуально в холодное время года. Копчёности придают супу характерный дымный аромат, а горох делает его насыщенным.
Ингредиенты:
Горох — 2 стакана (колотый быстрее разваривается, целый требует замачивания).
Копчёные рёбрышки — 700 г.
Вода — 3 л.
Лук — 2 шт.
Морковь — 2 шт.
Картофель — 5 шт.
Масло растительное — 4 ст. л.
Перец горошком — 10 шт.
Лавровый лист — 2 шт.
Соль по вкусу.
Горох замочите. Рёбра разрубите на небольшие куски. Лук почистите: одну луковицу оставьте для бульона целиком, вторую мелко порежьте. Морковь: одну оставьте для бульона, вторую натрите на крупной тёрке. Картошку нарежьте кубиками и залейте водой, чтобы не потемнела.
В кастрюлю налейте воду, положите рёбра и промытый горох. Доведите до кипения, снимите пену, убавьте огонь и варите 1 час.
Через час добавьте целые луковицу и морковь, посолите (учитывайте, что рёбра уже солёные). Варите ещё полчаса.
Тем временем сделайте зажарку: на разогретой сковороде с маслом обжарьте мелко нарезанный лук и тёртую морковь до золотистого цвета.
Через полчаса выньте из супа целые лук и морковь, добавьте картофель и варите до его готовности. Затем добавьте зажарку, перец горошком и лавровый лист. Доведите до кипения, прокипятите пару минут, выключите огонь и дайте супу настояться.
Харчо.
Национальный грузинский суп на основе говяжьего бульона с рисом, соусом ткемали и грецкими орехами. Суп пряный, умеренно острый, с обилием чеснока и зелени. Существует множество вариантов — с курицей или бараниной.
Ингредиенты (на 4−6 порций):
Говядина на кости или мякоть — 700 г.
Вода — 2,5 л.
Рис круглозёрный — 100 г.
Лук репчатый — 4 крупные головки (около 400 г).
Грецкие орехи очищенные — 100 г.
Томатная паста — 3 ст. л.
Соус ткемали — 2 ст. л. (можно заменить гранатовым соком — 50 мл).
Чеснок — 6 зубчиков.
Хмели-сунели — 2 ч. л.
Молотый кориандр — 1 ч. л.
Острый перец — по вкусу.
Лавровый лист — 2 шт.
Соль — по вкусу.
Растительное масло — 3 ст. л.
Свежая кинза — пучок.
Говядину нарежьте крупными кусками, залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену, уменьшите огонь и варите 60−90 минут до мягкости мяса.
Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости. Добавьте томатную пасту и прогрейте 5−7 минут, чтобы ушла кислинка. Грецкие орехи измельчите почти в пасту, добавьте к луку вместе со специями и чесноком, прогрейте 2−3 минуты.
В кипящий бульон добавьте промытый рис, варите 10 минут. Затем выложите зажарку, добавьте ткемали, лавровый лист, соль и острый перец. Варите ещё 15−20 минут на слабом огне.
Выключите плиту, добавьте мелко нарезанную кинзу, накройте крышкой и дайте настояться 15 минут.
Харчо становится вкуснее на следующий день.
Рассольник.
Очень популярное первое блюдо. Рецептов рассольника великое множество: кто-то готовит его с рисом, кто-то добавляет томаты.
Ингредиенты:
Говядина — 500 г.
Перловая крупа — 100 г.
Картофель — 500 г.
Солёные огурцы — 200 г.
Огуречный рассол — 200 мл.
Лук — 150 г.
Морковь — 150 г.
Лавровый лист, соль, перец — по вкусу.
Мясо нарежьте небольшими кусочками, залейте водой и варите 1 час. Добавьте перловку и варите ещё 30−40 минут.
Картофель нарубите брусочками или кубиками, добавьте в бульон и варите 10 минут. Огурцы покрошите соломкой и потушите с небольшим количеством бульона.
Лук мелко нарежьте, морковь натрите на средней тёрке. Обжарьте их на растительном масле. В кипящий бульон добавьте огурцы, зажарку и огуречный рассол. Поперчите, при необходимости посолите. Варите 5 минут. Добавьте лавровый лист. Готовый рассольник посыпьте зеленью.
Классический испанский суп гаспачо.
Гаспачо готовят из помидоров, огурцов (они придают супу свежесть, но используются не всегда), сладкого перца, лука и чеснока, с оливковым маслом. Для кислинки добавляют лимонный сок, херес или красный винный уксус. Часто в состав входит чёрствый хлеб, который перемалывают в крошку — так суп становится сытнее.
Ингредиенты:
Для гаспачо:
Помидоры — 400 г.
Свежий огурец — 60 г.
Сладкий перец — 50 г.
Красный или репчатый лук — 20 г.
Чеснок — 1 зуб.
Кипячёная вода — 50 мл.
Табаско — по вкусу.
Оливковое масло — 1−2 ч. л.
Лимонный сок — 1 ст. л. (или по вкусу).
Соль, чёрный перец — по вкусу.
Для сухариков:
Белый хлеб — 3 ломтика.
Оливковое масло — 1 ст. л.
Чеснок — 1 зуб.
Соль — 1 щепотка.
Помидоры бланшируйте: сделайте крестообразные надрезы, залейте кипятком на 2−3 минуты, затем обдайте холодной водой и очистите от кожицы. Нарежьте крупными дольками и сложите в блендер.
Огурец очистите, нарежьте крупными кусками и отправьте в блендер. Перец очистите от семян и перегородок, произвольно нарежьте. Чеснок и лук очистите, порежьте крупно. Всё сложите в блендер.
Добавьте соль, перец, оливковое масло и каплю табаско. Измельчите до однородности. Если смесь слишком густая, разбавьте кипячёной водой или томатным соком. Накройте готовый суп крышкой и уберите в холодильник на 4−10 часов.
Для сухариков: с белого хлеба срежьте корочку, мякиш нарежьте брусочками или кубиками, обжарьте до золотистой корочки на сковороде с оливковым маслом. В конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и соль.
Подавайте гаспачо, украсив мелкими кубиками перца, помидоров и огурца.
Борщ классический с говядиной.
Красивый, наваристый, из обычных продуктов. Сохранить яркий рубиновый цвет — главная задача.
Ингредиенты:
Вода — 2,5 л.
Говядина — 400 г.
Капуста — 400 г.
Картофель — 300 г.
Лук — 1 шт.
Чеснок — 3 зубчика.
Лавровый лист — 2 шт.
Уксус (9%) — 1 ст. л.
Соль, перец — по вкусу.
Для зажарки:
Морковь — 1 шт.
Свёкла (крупная) — 1 шт.
Томатная паста — 4 ст. л.
Растительное масло — 2 ст. л.
Говядину промойте, выложите в кастрюлю вместе с целой луковицей, залейте водой. Доведите до кипения и варите около 1 часа, снимая пену. Мясо выньте, охладите и нарежьте небольшими кусочками.
Картофель нарежьте кубиками, капусту мелко нашинкуйте. В бульон добавьте капусту и картофель, доведите до кипения и варите 10−15 минут.
Для зажарки: свёклу и морковь натрите на крупной тёрке. На сковороде разогрейте масло, выложите морковь, свёклу и томатную пасту. Тушите на медленном огне 5−7 минут, перемешивая.
Переложите зажарку в кастрюлю, перемешайте — борщ сразу приобретёт рубиновый цвет. Верните в кастрюлю мясо, влейте уксус (для сохранения цвета и лёгкой кислинки). Добавьте лавровый лист, соль и перец. Варите ещё 10−15 минут.
Чеснок пропустите через пресс, добавьте в борщ, снимите с огня. Накройте крышкой и дайте настояться 10−15 минут. Подавайте со сметаной и чёрным хлебом.
Солянка.
Традиционный русский суп с насыщенным вкусом и ароматом, который готовится с различными мясными продуктами, солёными огурцами и специями.
Ингредиенты:
Говяжий бульон — 2 л.
Говядина (мякоть) — 200 г.
Копчёности (колбаса, ветчина, сосиски) — 300 г.
Лук репчатый — 2 шт.
Морковь — 1 шт.
Солёные огурцы — 4 шт.
Томатная паста — 3 ст. л.
Маслины — 100 г.
Лимон — 1 шт.
Каперсы — 2 ст. л.
Соль, перец, лавровый лист — по вкусу.
Растительное масло — для жарки.
Сметана, зелень — для подачи.
Сварите бульон. Говядину варите около часа до готовности, затем нарежьте кубиками. Бульон процедите.
Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до мягкости (5−7 минут). Добавьте томатную пасту и жарьте ещё 2−3 минуты.
Солёные огурцы нарежьте тонкими полосками или кубиками, добавьте к овощам и тушите 5 минут.
В кастрюлю с бульоном добавьте копчёности, варёную говядину, овощную зажарку, лавровый лист, каперсы и маслины. Приправьте солью и перцем. Варите 20−30 минут.
Разлейте по тарелкам, в каждую положите кружок лимона. Подавайте со сметаной и свежей зеленью.
Совет: для более насыщенного вкуса добавьте немного огуречного рассола. Солянка становится вкуснее на следующий день.
Куриный суп с вермишелью.
Приготовление этого супа не потребует особых кулинарных навыков, а ингредиенты самые обычные.
Ингредиенты (на кастрюлю 2,5−3 л):
Курица — 500 г.
Лук — 2 шт.
Морковь — 2 шт.
Картофель — 3−4 шт.
Лавровый лист — 2 шт.
Перец чёрный горошком — 2 шт.
Соль, перец молотый — по вкусу.
Масло растительное — для жарки.
Вермишель — 2−4 ст. л.
Зелень — 0,5 пучка.
Курицу на кости залейте холодной водой, доведите до кипения, прокипятите пару минут. Слейте воду, промойте курицу, снова залейте холодной водой (примерно 2,5 л). Варите 10−15 минут, снимая пену.
Добавьте в бульон одну очищенную луковицу, одну морковь, лавровый лист, перец горошком и соль. От стеблей зелени отрежьте стебельки и тоже добавьте в бульон. Варите до прозрачности лука (около 20 минут).
Выньте шумовкой морковь, лук, стебли зелени, лавровый лист и перец. Курицу переложите на тарелку остывать.
Картофель нарежьте кубиками, добавьте в кипящий бульон и варите 15 минут. Приготовьте зажарку: обжарьте измельчённую луковицу и натёртую морковь на растительном масле.
Когда картофель почти готов, добавьте в суп зажарку, разобранное на кусочки мясо, соль и перец по вкусу и вермишель. Варите до готовности вермишели.
Грибной суп со сливками.
В этом рецепте рекомендуется использовать лисички, но подойдут и любые другие грибы. Сливки делают суп нежным.
Ингредиенты:
Грибы (лисички) — 200 г.
Лук — 1 шт.
Картофель — 3 шт.
Сливки — 100 мл.
Сливочное масло — для жарки.
Соль, перец — по вкусу.
Зелень петрушки — пучок.
Грибы тщательно промойте, очистите от грязи. Мелкие грибы оставьте целиком, крупные нарежьте.
Лук мелко нарежьте. Картофель: одну картофелину натрите на крупной тёрке, остальные нарежьте небольшими кубиками.
На сковороде разогрейте сливочное масло, обжарьте грибы почти до готовности, добавьте лук и жарьте ещё немного. Затем добавьте тёртый картофель, обжарьте несколько минут и снимите с огня.
Вскипятите в кастрюле 1,5 литра воды, добавьте нарезанный картофель и варите до полуготовности. Добавьте обжаренные грибы с овощами, варите на маленьком огне 5 минут.
Влейте сливки, посолите и поперчите по вкусу. Разлейте по тарелкам, украсьте мелко порубленной зеленью.
Том Ям.
Настоящий тайский суп с кисло-сладко-солёно-острым вкусом.
Ингредиенты:
Куриный бульон — 2 л.
Тигровые или королевские креветки — 300 г.
Шампиньоны — 200 г.
Лайм — 1 шт.
Паста Том Ям — 2 ст. л. (количество регулируйте по вкусу).
Кокосовое молоко — 4 ст. л. (количество регулируйте по вкусу).
Лемонграсс (лимонная трава) — 4 шт.
Листья каффир-лайма — 5 шт.
Галангал (можно заменить имбирём) — 1 шт.
Кинза — 1 пучок.
Помидоры черри — 1 шт.
Рыбный соус — 2 ст. л.
Перец чили — 1 шт.
Сахар — по вкусу.
Сварите куриный бульон, не солите. Лемонграсс нарежьте на 3−4 части, галангал очистите и порежьте кружочками, листья лайма подготовьте. Перец чили очистите от семян (будьте осторожны, работайте в перчатках). Креветки разморозьте.
В кипящий бульон бросьте лемонграсс, листья лайма и галангал. Варите ещё 15 минут.
Добавьте пасту Том Ям (не переборщите — паста очень жгучая). Перемешайте и варите ещё 5 минут.
Затем положите грибы, креветки, влейте рыбный соус. Добавьте сок одного лайма, сахар, при необходимости досолите. Вкус должен получиться кисло-сладко-солёно-острым. Варите 3 минуты.
Добавьте кокосовое молоко — оно слегка притупит остроту, но не убирайте её полностью. Выключите огонь, бросьте помидоры (можно прямо в тарелку). При желании добавьте немного кусочков куриной грудки. Накройте крышкой и дайте настояться 5−10 минут.